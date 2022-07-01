Ізраїль та Англія визначали найсильнішу команду Європи у категорії до 19 років.

Євро-22, U-19, фінал

Ізраїль – Англія – 1:3 (д.ч)

Голи: Глух, 40 – Дойл, 52, Чуквуемека, 108, Ремзі, 116

Турнір приймала Словаччина, а фінал – Міська арена у Трнаві. Ізраїль сенсаційно дістався вирішального матчу, хоча раніше ніколи у своїй історії не доходив навіть до плей-офф. Англійці ж лише 5 років тому вигравали турнір у цій віковій категорії.

Ці команди зустрічалися на груповому етапі, і тоді юні "Три леви" мінімально перемогли. Цього разу підопічним Ієна Фостера було ще складніше. Ізраїль спокійно відбив мляві спроби суперника у перші хвилини, а потім сам почав атакувати. На 40-й хвилині фавориту довелося витягати м'яч із сітки. Оскар Глух отримав м'яч на лінії карного майданчика, ефектно прибрав трьох англійців і точно пробив у кут. Для 18-річного представника Маккабі Т-А це був третій гол на турнірі.

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Фостер знайшов правильні слова у роздягальні, і його хлопці відігралися через 7 хвилин після відпочинку. Каллум Дойл найкраще розібрався на подачі кутового, замкнувши скидку партнера з близької відстані. Справа дійшла до екстратаймів, хоча Англія цілком могла уникнути такого сценарію – на 80-й хвилині Керні Чуквуемека вліпив у стійку.

Перший екстратайм завершився без голів, проте у другому оборона Ізраїля швидко тріснула. Харві Вейл ідеально вирізав передачу у воротарський майданчик, звідки той-таки Чуквуемека тулубом буквально заніс м'яч у ворота. Контрольний в голову сенсаційних ізраїльтян виконав Арон Ремзі – 1:3.

Цей турнір також визначав п'ятірку команд, які через рік поїдуть в Індонезію на чемпіонат світу U-20. Європу представлятимуть Англія, Ізраїль, Італія, Франція та Словаччина. Чинним чемпіоном у цій віковій категорії залишалась Україна, однак "синьо-жовтим" вже точно не вдасться повторити історичне досягнення команди Петракова.

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