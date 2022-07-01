Евро-22 U-19, финал

Израиль – Англия – 1:3 (д.в)

Голы: Глух, 40 – Дойл, 52, Чуквуэмека, 108, Рэмзи, 116

Турнир принимала Словакия, а финал – Городская арена в Трнаве. Израиль сенсационно добрался до решающего матча, хотя раньше никогда в своей истории не доходил даже до плей-офф. Англичане же только 5 лет назад выигрывали турнир в этой возрастной категории.

Україна не їде на Євро: чарівник Єзерський, герой Дніпра і антигерой з Динамо – U-19 зупинилися за міліметр від дива

Эти команды встречались на групповом этапе, и тогда юные "Три льва" минимально победили. На этот раз подопечным Иена Фостера было еще труднее. Израиль спокойно отбил вялые попытки соперника в первые минуты, а затем сам начал атаковать. На 40-й минуте фавориту пришлось вытаскивать мяч из сетки. Оскар Глух получил мяч на линии штрафной, эффектно убрал трех англичан и точно пробил в угол. Для 18-летнего представителя Маккаби Т-А это был третий гол на турнире.

Фостер нашел правильные слова в раздевалке, и его ребята отыгрались через 7 минут после отдыха. Каллум Дойл лучше всех разобрался на подаче углового, замкнув скидку партнера с близкого расстояния. Дело дошло до экстратаймов, хотя Англия вполне могла избежать такого сценария – на 80-й минуте Кэрни Чуквуэмека влепил в штангу.

Первый экстратайм завершился без голов, однако во втором оборона Израиля быстро треснула. Харви Уэйл идеально вырезал передачу во вратарскую, откуда тот же Чуквуэмека туловищем буквально занес мяч в ворота. Контрольный в голову сенсационных израильтян исполнил Арон Рэмзи – 1:3.

Этот турнир также определял пятерку команд, которые через год поедут в Индонезию на чемпионат мира U-20. Европу будут представлять Англия, Израиль, Италия, Франция и Словакия. Действующим чемпионом в этой возрастной категории оставалась Украина, однако "сине-желтым" уже точно не удастся повторить историческое достижение команды Петракова.

Сборная Украины унизительно уступила Испании в 1/2 футзального Евро-2022 среди женщин – осталась надежда на бронзу