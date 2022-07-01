Футзал, Євро-2022. 1/2 фіналу

Україна – Іспанія – 0:9

Голи: Майте, 1, Лучі, 8, 28, Кордоба, 17, Гонсалес, 19, Де Пас, 28, Санс, 32, Амелія, 33, Сампер, 37

Наші футзалістки не змогли створити дива. Іспанія – чинний чемпіон континенту – була безапеляційним фаворитом зустрічі й з легкістю підтвердила свій статус. Кадрові втрати лише завадили команді Олега Шайтанова кадрові втрати. Анна Сидеронко більше не виступатиме за "синьо-жовтих, оскільки вирішила залишитися на Росії. Через травму не поїхала на турнір Анна Шульга – найкраща бомбардирка команди у відборі на Євро-2020.

Більшість наших футзалісток тривалий час перебували без ігрової практики з очевидних причин. Набирали форму через спаринги та тренувальні збори. Можливо, саме змагального тонусу й забракла, адже перший м'яч пропустили вже на 25-й секунді. Провалом у обороні скористалася Майте. Як тільки здалося, що наші дівчата впоралися зі стартовим тиском, Вікторії Кисловій знову довелося діставати м'яч із воріт. І цього разу до взяття воріт призвела обрізка і вихід іспанок 3-в-2.

Збірна України не виглядала приреченою. Якийсь час саме вона атакувала гостріше. Не вистачало лише останнього удару. Кінцівка першого тайму фактично знищила надії збірної України. За кілька хвилин пропустили ще двічі. Кордоба майстерно протиснула Форсюк та елегантно перекинула м'яч над голкіперкою. Згодом іспанки розіграли штрафний – як по нотах. Після такого другий тайм перетворився на формальність. Майже цілу його половину команди десь так і грали. А потім Іспанія забила ще двічі за хвилину. Розрізали захист у чотири передачі, а слідом забили після кутового.

Очевидно, що українки намагалися забити бодай гол престижу. На жаль, виходило лише пропускати. На 33-й хвилині рахунок став уже 0:8, а незадовго до фінальної сирени суперниці влаштували ще один майстер-клас з розіграшу кутових. Це навіть гірше, ніж було в січневому матчі цих команд, який відбувся в Бучі. Тоді Іспанія перемогла з рахунком 7:0, зараз пропустили на два більше. Відтак, піренейці зробили переконливий крок, аби захистити титул чемпіонок Європи. Україна знову, як і три роки тому, зіграє в матчі за третє місце. Суперник підопічних Олега Шайтанова визначиться сьогодні – Португалія зіграє проти Угорщини.