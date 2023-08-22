Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Мейсон Маунт не зможе зіграти проти України.

Манчестер Юнайтед офіційно повідомив про травму Мейсона Маунта. Хавбек точно не зіграє в наступних турах АПЛ проти Ноттінгем Форест та Арсенала.

Зірка Манчестер Сіті не зіграє проти України – Гвардіола підтвердив втрату англійця

Очікується, що Маунт буде поза грою до кінця міжнародних матчів. Відповідно, Мейсон не допоможе "трьом левам" у поєдинку проти України, як і Джон Стоунз.

Зазначимо, що матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня, початок о 19:00. "Синьо-жовті" вже грали проти англійців у відборі до Євро-2024 – все завершилось поразкою підопічних Ротаня з рахунком 0:2.

Мудрика жорстко висміяли за гру з Вест Хемом, але адекватні фани Челсі зберігають віру в українця