Левый защитник МЮ и сборной Англии Люк Шоу вылетел на длительное время из-за травмы.

Шоу получил мышечную травму и выбыл на несколько недель, сообщает официальный сайт клуба. Восстановление защитника может потянуть на период до двух месяцев.

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Таким образом, Люк пропустит следующие матчи сборной Англии. В частности, 9 сентября не сыграет со сборной Украины в рамках квалификации на Евро-2024.

Манчестер Юнайтед, по информации прессы, вышел на рынок в поиске нового левого защитника. Шоу – лидер обороны "дьяволов". Он закрывает не только фланг, но и эпизодически выходит в центре защиты.