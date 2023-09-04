Трент Александер-Арнольд і Джек Гріліш пропустять матчі збірної Англії з Україною та Шотландією.

Александер-Арнольд і Гріліш прибули на збір англійської національної команди з травмами, інформує офіційний сайт FA.

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Правий захисник Ліверпуля травмував підколінне сухожилля в матчі 4-го туру АПЛ з Астон Віллою (3:0), а вінгер Манчестер Сіті пропустив матч проти Фулхема (5:1) через проблеми зі стегном.

Повідомляється, що захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр зможе приєднатися до "Трьох левів" тільки в середу – через "особисті обставини".

У суботу, 9 вересня, Англія зіграє виїзний матч з Україною в рамках 5-го туру кваліфікації до Євро-2024, після чого зустрінеться 12 вересня з Шотландією в рамках товариської зустрічі.

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