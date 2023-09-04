Англия потеряла двух звёздных игроков перед матчем с Украиной
Трент Александер-Арнольд и Джек Грилиш пропустят матчи сборной Англии с Украиной и Шотландией.
Александер-Арнольд и Грилиш прибыли на сбор английской национальной команды с травмами, информирует официальный сайт FA.
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Правый защитник Ливерпуля травмировал подколенное сухожилие в матче 4-го тура АПЛ с Астон Виллой (3:0), а вингер Манчестер Сити пропустил матч против Фулхэма (5:1) из-за проблемы с бедром.
Сообщается, что защитник Ньюкасла Киран Триппьер сможет присоединиться к "Трём львам" только в среду – из-за "личных обстоятельств".
В субботу, 9 сентября, Англия сыграет выездной матч с Украиной в рамках 5-го тура квалификации к Евро-2024, после чего встретится 12 сентября с Шотландией в рамках товарищеской встречи.
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