Трент Александер-Арнольд и Джек Грилиш пропустят матчи сборной Англии с Украиной и Шотландией.

Александер-Арнольд и Грилиш прибыли на сбор английской национальной команды с травмами, информирует официальный сайт FA.

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Правый защитник Ливерпуля травмировал подколенное сухожилие в матче 4-го тура АПЛ с Астон Виллой (3:0), а вингер Манчестер Сити пропустил матч против Фулхэма (5:1) из-за проблемы с бедром.

Сообщается, что защитник Ньюкасла Киран Триппьер сможет присоединиться к "Трём львам" только в среду – из-за "личных обстоятельств".

В субботу, 9 сентября, Англия сыграет выездной матч с Украиной в рамках 5-го тура квалификации к Евро-2024, после чего встретится 12 сентября с Шотландией в рамках товарищеской встречи.

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