Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився з гравцями, на яких розраховує у матчі відбору до Євро-2024.

Під час вересневої міжнародної перерви "Три леви" проведуть лише один офіційний поєдинок – 9 вересня проти України в рамках відбору на Євро-2024. Також у Англії запланована товариська гра проти Шотландії (12 вересня).

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Саутгейт не наважився повністю змінити центр оборони. Джон Стоунз не зіграє через травму, тому викликали Фікайо Томорі з Мілана. Зате у списку улюбленець тренера Харрі Магуайр, у якого дуже складне становище в МЮ, де він не потрібен. Водночас Рахім Стерлінг опинився поза заявкою, хоч і отримує більше ігрової практики.

Варто зауважити, що виклик отримали відразу чотири одноклубники Олександра Зінченка – Аарон Рамсдейл, Деклан Райс, Букайо Сака та Едді Нкетія.

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Збірна Англії залишається однією з небагатьох, хто у відборі на Євро-2024 ще не втрачав очок. "Три леви" впевнено очолюють квартет С і за підсумками вересня не втратять лідерство. Теоретично їх лишень наздогнати може Україна, якщо здобуде дві перемоги.