ЧС-2023, півфінал

Австралія – Англія – 1:3

Голи: Керр, 63 – Тун, 36, Гемп, 71, Руссо, 86

В першому таймі команди не порадували видовищністю. Збірна Англії більше володіла м'ячем і намагалася тиснути на суперниць. Під кінець першої половини гри Тун відкрила рахунок у зустрічі.

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По перерві австралійкам вдалося зрівняти цифри на табло. Керр отримала м'яч в центрі поля, пробігла з ним до штрафного майданчика збірної Англії і неймовірним ударом відправила круглого точно в ціль. Втім, довго втримувати нічийний рахунок не вдалося. "Левиці" двічі вразили ворота Макензі Арнольд.

У підсумку збірна Англії здобула перемогу. У фіналі підопічні Вігман зустрінуться зі збірною Іспанії. Матч заплановано на 20 серпня.