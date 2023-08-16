Англія впевнено вийшла у фінал ЧС-2023, де зіграє з Іспанією – дірявий захист змарнував шедевр головної зірки
ЧС-2023, півфінал
Австралія – Англія – 1:3
Голи: Керр, 63 – Тун, 36, Гемп, 71, Руссо, 86
В першому таймі команди не порадували видовищністю. Збірна Англії більше володіла м'ячем і намагалася тиснути на суперниць. Під кінець першої половини гри Тун відкрила рахунок у зустрічі.
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По перерві австралійкам вдалося зрівняти цифри на табло. Керр отримала м'яч в центрі поля, пробігла з ним до штрафного майданчика збірної Англії і неймовірним ударом відправила круглого точно в ціль. Втім, довго втримувати нічийний рахунок не вдалося. "Левиці" двічі вразили ворота Макензі Арнольд.
У підсумку збірна Англії здобула перемогу. У фіналі підопічні Вігман зустрінуться зі збірною Іспанії. Матч заплановано на 20 серпня.