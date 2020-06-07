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Анелька застеріг ПСЖ від втрати зіркового форварда

09:52 188 Читать на русском
Анелька застеріг ПСЖ від втрати зіркового форварда
Кавані, Мбаппе та Неймар / Diario AS

Колишній форвард Парі Сен-Жермен і збірної Франції Ніколя Анелька дав пораду колишньому клубу щодо кадрової політики в атакувальній лінії.

"Якщо дозволити Кавані піти, то це стане величезною помилкою. Центрфорвардів такого типу ще треба пошукати. Попри те, що в нього багато браку, він уміє зіграти класно та забити. Команді він ще б згодився.

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У складі ПСЖ повинна бути конкуренція. Кавані – супернападник, який може дістатися конкурентам. І доведеться ще сильно пожалкувати, коли він зіграє проти ПСЖ і заб'є", – цитує Анелька Goal.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 7 голів. Інтерес до нього проявляють мадридський Атлетіко, міланський Інтер, Ньюкасл, турецькі гранди та заокеанські клуби.

Перспективи Кавані залишитись на Парк де Пренс стали примарними після того, як парижани викупили права на Ікарді в міланського Інтера. Уже 30 червня уругвайський ветеран може стати вільним агентом.

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Теги
Франція ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери ПСЖ Ніколя Анелька Ніколя Анелька Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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