Анелька предостерег ПСЖ от потери звездного форварда

Бывший форвард Пари Сен-Жермен и сборной Франции Николя Анелька дал совет бывшему клубу относительно кадровой политики в атакующей линии.

"Если позволить Кавани уйти, то это станет огромной ошибкой. Центрфорварда такого типа еще надо поискать. Несмотря на то, что у него много брака, он умеет сыграть классно и забить. Команде он еще бы пригодился.

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В составе ПСЖ должна быть конкуренция. Кавани – супернападающий, который может достаться конкурентам. И придется еще сильно пожалеть, когда он сыграет против ПСЖ и забьет", – цитирует Анелька Goal.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Интерес к нему проявляют мадридский Атлетико, миланский Интер, Ньюкасл, турецкие гранды и заокеанские клубы.

Перспективы Кавани остаться на Парк де Пренс стали призрачными после того, как парижане выкупили права на Икарди у миланского Интера. Уже 30 июня уругвайский ветеран может стать свободным агентом.

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