Андрієвський зізнався, за що Луческу найбільше критикує гравців Динамо
Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився думками щодо головного тренера киян Мірчі Луческу.
"Не скажу, що Луческу бояться, але поважають. Він – серйозний дядько.
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В основному Луческу "пхає" нам за настрій – чому ми такі розслаблені. А за помилки він взагалі майже не говорить, тільки те, що всі помиляються, але важливо виходити з правильним настроєм на кожен матч", – розповів Андрієвський YouTube-каналу "От души в душу".
Нагадаємо, Андрієвський приєднався до Динамо у березні 2015 року. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.
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