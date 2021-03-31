"Не скажу, що Луческу бояться, але поважають. Він – серйозний дядько.

Суркіс розхвалив Луческу для румунських ЗМІ

В основному Луческу "пхає" нам за настрій – чому ми такі розслаблені. А за помилки він взагалі майже не говорить, тільки те, що всі помиляються, але важливо виходити з правильним настроєм на кожен матч", – розповів Андрієвський YouTube-каналу "От души в душу".

Нагадаємо, Андрієвський приєднався до Динамо у березні 2015 року. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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