Андриевский признался, за что Луческу больше всего критикует игроков Динамо
Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился мыслями относительно главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
"Не скажу, что Луческу боятся, но уважают. Он – серьезный дядька.
Суркис расхвалил Луческу для румынских СМИ
В основном Луческу "пихает" нам за настрой – почему мы такие расслабленные. А за ошибки он вообще почти не говорит, только то, что все ошибаются, но важно выходить с правильным настроем на каждый матч", – рассказал Андриевский YouTube-каналу "От души в душу".
Напомним, Андриевский присоединился к Динамо в марте 2015 года. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Україна та "казус Гвардіоли" – поведінка Шевченка насторожує, але збірну ще можна врятувати