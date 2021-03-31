"Не скажу, что Луческу боятся, но уважают. Он – серьезный дядька.

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В основном Луческу "пихает" нам за настрой – почему мы такие расслабленные. А за ошибки он вообще почти не говорит, только то, что все ошибаются, но важно выходить с правильным настроем на каждый матч", – рассказал Андриевский YouTube-каналу "От души в душу".

Напомним, Андриевский присоединился к Динамо в марте 2015 года. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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