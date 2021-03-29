"Не забуваємо, що Динамо не грало у Лізі чемпіонів три роки поспіль, тому вдячні Луческу. Ми потрапили туди завдяки йому", – сказав Суркіс у коментарі AntenaSport.

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Динамівці змагались на груповому етапі ЛЧ з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем. Підопічні Луческу фінішували на третій сходинці, вийшовши у плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, чинний контракт румунського фахівця з киянами розрахований до літа 2022-го.

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