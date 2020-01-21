Андрієвський: Забитий гол Русина додасть йому впевненості

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився враженнями від товариського матчу проти Нефтчі (2:1).

"Грали під фізичним навантаженням, провели тижневий цикл хороших тренувань. Перемогли і, вважаю, закономірно.

Динамо – Нефтчі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми з Русиним раніше разом грали і тренувалися, тому зіграватися особливої потреби не було. Тренер попереджав, що будуть змішані склади. З Русиним ми виступали в дублі, з ним дуже приємно грати. Я дуже щасливий, що він забив. Упевнений, це додасть Назарію впевненості.

Ми забили два швидких голи, і узяли м'яч під контроль, діяли обережніше. Не можу пригадати небезпечних моментів біля наших воріт. Добре контролювали м'яч, переходили з оборони в атаку, були хороші контратаки, був момент у Буяльського. Звичайно, припускалися помилок. Але це була перша гра на зборах. Загалом мені сподобалося", – поділився Андрієвський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо в спарингу обіграло Нефтчі (2:1), за динамівців голами відзначились Миколенко та Русин.

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