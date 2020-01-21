toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - НЕФТЧІ ТРАНСФЕРИ

Андрієвський: Забитий гол Русина додасть йому впевненості

08:25 877 Читать на русском
Андрієвський: Забитий гол Русина додасть йому впевненості
Олександр Андрієвський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився враженнями від товариського матчу проти Нефтчі (2:1).

Товариські матчі
Динамо
2
2 : 1
1
Нефтчі
16:00 20:01:2020
завершено
 

"Грали під фізичним навантаженням, провели тижневий цикл хороших тренувань. Перемогли і, вважаю, закономірно.

Динамо – Нефтчі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми з Русиним раніше разом грали і тренувалися, тому зіграватися особливої потреби не було. Тренер попереджав, що будуть змішані склади. З Русиним ми виступали в дублі, з ним дуже приємно грати. Я дуже щасливий, що він забив. Упевнений, це додасть Назарію впевненості.

Ми забили два швидких голи, і узяли м'яч під контроль, діяли обережніше. Не можу пригадати небезпечних моментів біля наших воріт. Добре контролювали м'яч, переходили з оборони в атаку, були хороші контратаки, був момент у Буяльського. Звичайно, припускалися помилок. Але це була перша гра на зборах. Загалом мені сподобалося", – поділився Андрієвський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо в спарингу обіграло Нефтчі (2:1), за динамівців голами відзначились Миколенко та Русин.

Динамо – Нефтчі: українська молодь тягне до першої перемоги в році – провальний тайм, нові позитиви і проблемні гравці

blog_ava
Аталанта – СПАЛ – 1:2 – відео голів та огляд матчу
06:00
599
Теги
Товариські матчі Нефтчі Нефтчі Товариські матчі Зимові збори Динамо Динамо Динамо - Нефтчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
20
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук