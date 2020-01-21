Динамо – Нефтчі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо обіграло азербайджанський Нефтчі у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Нефтчі.

Олексій Михайличенко повністю змінив стартовий склад Динамо у порівнянні з матчем проти Легії. Кияни володіли відчутною перевагою на стартових хвилинах і змогли швидко відкрити рахунок – Де Пена та Миколенко розіграли красиву комбінацію, і захисник Динамо класно пробив в один дотик.

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Вже на 19 хвилині, через 7 хвилин після гола Миколенка, своє перше взяття воріт після повернення у Динамо оформив Назарій Русин: Караваєв виконав подачу з правого флангу на Де Пену, після удару уругвайця захисник Нефтчі вибив м'яч з лінії воріт, але Русин опинився в потрібному місці і в потрібний час.

Після перерви кияни дозволили супернику більше атакувати. Багато роботи було у Бойка. Нефтчі зміг скоротити відставання зусиллями Плателласа, але кияни втримали перевагу в рахунку і здобули свою першу перемогу у 2020 році.

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