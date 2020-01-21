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Андриевский: Забитый гол Русина придаст ему уверенности

08:26 104 Читати українською
Андриевский: Забитый гол Русина придаст ему уверенности
Александр Андриевский / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился впечатлениями от товарищеского матча против Нефтчи (2:1).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Нефтчи
16:00 20:01:2020
завершено
 

"Играли под физической нагрузкой, провели недельный цикл хороших тренировок. Победили и, считаю, закономерно.

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Мы с Русиным ранее вместе играли и тренировались, поэтому сыгрываться особой необходимости не было. Тренер предупреждал, что будут смешанные составы. С Русиным мы выступали в дубле, с ним очень приятно играть. Я очень счастлив, что он забил. Уверен, это придаст Назарию уверенности.

Мы забили два быстрых гола, и взяли мяч под контроль, действовали осторожно. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот. Хорошо контролировали мяч, переходили из обороны в атаку, были хорошие контратаки, был момент у Буяльского. Конечно, допускали ошибки. Но это была первая игра на сборах. В общем мне понравилось", – поделился Андриевский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо в спарринге обыграло Нефтчи (2:1), за динамовцев голами отметились Миколенко и Русин.

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