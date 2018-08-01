Динамо – Шахтар: "ультрас" киян прийдуть на матч з туалетним папером в знак протесту проти ФФУ

Фанати київського Динамо організують цікаву акцію протесту проти ФФУ на матчі 3 туру УПЛ проти Шахтаря.

Фанати київського Динамо вважають, що рішення ФФУ стали не дорожчими за туалетний папір, тому організовують акцію протесту на матчі проти Шахтаря. Зокрема, кожного фаната Динамо закликають принести на стадіон туалетний папір, – інформує WBC Ультрас Динамо.

У своєму листі кияни перерахували 12 суперечливих рішень ФФУ: призначення Павелка т.в.о. президента ФФУ з порушенням регламенту, призначення в КДК ФФУ людей, які не працювали у футбольній сфері, безкарність Маріуполя та Гірник-Спорту за договірний матч, технічна поразка Полтави в Кубку проти Шахтаря через погане поле, попадання Вереса в УПЛ не по спортивному принципу, збільшення покарання Динамо за поведінку фанатів під час Суперкубка-2017 після апеляції, м'яке покарання гравців і тренерів Шахтаря за напад на арбітра після матчу із Зорею, врахування 6 місяців ігрової кар'єри Срни до терміну 17-місячної дискваліфікації за допінг, прощення Бернарда за непристойний жест в бік фанатів Динамо, звинувачення Циганкова в симуляції після фолу Веллінгтона Нема в останньому турі минулого чемпіонату, допуск стадіону Десни до участі в УПЛ, м'яке покарання Ісмаїлі за удар суперника в обличчя.

Матч 3 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться у п'ятницю, 3 серпня.

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