"Головний костолом в Динамо, напевно, Попов.

Андрієвський зізнався, за що Луческу найбільше критикує гравців Динамо

Сидорчук? Ні, Сидор, якщо програє десь на тренуванні або його пару раз вдарять, то він може відповісти. А так, він спокійний дуже. Треба у Жилмара запитати (бразильський тренер працював з Сергієм в академії запорізького Металурга, – Футбол 24), але у Сидорчука дійсно хороша техніка, інших в Динамо не може бути", – сказав Андрієвський в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Андрієвський приєднався до Динамо у березні 2015 року. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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