"Главный костолом в Динамо, наверное, Попов.

Андриевский признался, за что Луческу больше всего критикует игроков Динамо

Сидорчук? Нет, Сидор, если проигрывает где-то на тренировке или его пару раз ударят, то он может ответить. А так, он спокойный очень. Надо у Жилмара спросить (бразильский тренер работал с Сергеем в академии запорожского Металлурга, – Футбол 24), но у Сидорчука действительно хорошая техника, других в Динамо не может быть", – сказал Андриевский в интервью SportArenaTV.

Напомним, Андриевский присоединился к Динамо в марте 2015 года. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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