"Ставлення дуже тепле, що стало несподіванкою для нас. Приємно було бачити багато людей у ​​Німеччині, Польщі та Клужі. Усі кричали "Слава Україні", важко було дивитись на це без сліз. Ми вдячні всім командам, які погодились допомогти нашій країні.

Бущан: Мені байдуже, як завершився сезон

Як і у всіх, 24 лютого життя зупинилося. У моєї родини, у мене, у моїх близьких. Це все дуже важко. Важко повірити, що таке може відбуватися у 2022 році. Сподіваюсь, це швидко скінчиться.

Як сприйняв новину про завершення сезону без нагородження призерів? Все одно було, що вони приймуть. Це зараз далеко не найголовніше. Як прийняли, так і є. Рухатимемося далі. Головне, щоби війна закінчилась.

Що буде із нашим футболом? Це точно не до мене питання. Хочеться, щоб він був, жив та розвивався, але зараз складно про це говорити", – сказав Андрієвський в інтерв'ю Аліні Войновій.

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