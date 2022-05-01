Андрієвський: Хочеться, щоб наш футбол був, жив та розвивався, але зараз складно про це говорити
Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський вражений підтримкою, яку отримав український клуб під час благодійного турне Європою.
"Ставлення дуже тепле, що стало несподіванкою для нас. Приємно було бачити багато людей у Німеччині, Польщі та Клужі. Усі кричали "Слава Україні", важко було дивитись на це без сліз. Ми вдячні всім командам, які погодились допомогти нашій країні.
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Як і у всіх, 24 лютого життя зупинилося. У моєї родини, у мене, у моїх близьких. Це все дуже важко. Важко повірити, що таке може відбуватися у 2022 році. Сподіваюсь, це швидко скінчиться.
Як сприйняв новину про завершення сезону без нагородження призерів? Все одно було, що вони приймуть. Це зараз далеко не найголовніше. Як прийняли, так і є. Рухатимемося далі. Головне, щоби війна закінчилась.
Що буде із нашим футболом? Це точно не до мене питання. Хочеться, щоб він був, жив та розвивався, але зараз складно про це говорити", – сказав Андрієвський в інтерв'ю Аліні Войновій.
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