"Отношение очень теплое, что стало неожиданностью для нас. Приятно было видеть много людей в Германии, Польше и Клуже. Все кричали "Слава Украине", трудно было смотреть на это без слез. Мы благодарны всем командам, которые согласились помочь нашей стране .

Бущан: Мне все равно, как завершился сезон

Как и у всех, 24 февраля жизнь остановилась. У моей семьи, у меня, у моих близких. Это все очень тяжело. Трудно поверить, что такое может происходить в 2022 году. Надеюсь, это скоро закончится.

Как воспринял новость о завершении сезона без награждения призеров? Все равно было, что они примут. Это сейчас далеко не самое главное. Как приняли, так и есть. Будем двигаться дальше. Главное, чтобы война закончилась.

Что будет с нашим футболом? Это точно не ко мне вопрос. Хочется, чтобы он был, жил и развивался, но сейчас сложно говорить об этом", – сказал Андриевский в интервью Алине Войновой.

Динамо упустило победу над Динамо Загреб – Ванат забил 4 гола за менее чем 48 часов, Довбик снова проявил себя