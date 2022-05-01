Андриевский: Хочется, чтобы наш футбол был, жил и развивался, но сейчас сложно говорить об этом
Полузащитник Динамо Александр Андриевский приятно удивлен той поддержкой, которую получил украинский клуб во время благотворительного турне по Европе.
"Отношение очень теплое, что стало неожиданностью для нас. Приятно было видеть много людей в Германии, Польше и Клуже. Все кричали "Слава Украине", трудно было смотреть на это без слез. Мы благодарны всем командам, которые согласились помочь нашей стране .
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Как и у всех, 24 февраля жизнь остановилась. У моей семьи, у меня, у моих близких. Это все очень тяжело. Трудно поверить, что такое может происходить в 2022 году. Надеюсь, это скоро закончится.
Как воспринял новость о завершении сезона без награждения призеров? Все равно было, что они примут. Это сейчас далеко не самое главное. Как приняли, так и есть. Будем двигаться дальше. Главное, чтобы война закончилась.
Что будет с нашим футболом? Это точно не ко мне вопрос. Хочется, чтобы он был, жил и развивался, но сейчас сложно говорить об этом", – сказал Андриевский в интервью Алине Войновой.
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