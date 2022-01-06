Реал Мадрид зустрічався з Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії 2021/22. Андрій Лунін дебютував у поточному сезоні. Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

Матч Алькояно – Реал Мадрид стартував о 22:30 за Києвом. Андрій Лунін прогнозовано вийшов у стартовому складі "вершкових". Ця гра стала для голкіпера збірної України першою за рік – востаннє Лунін виходив за Реал в офіційному матчі ще 20 січня 2021-го. За іронією долі, це теж був поєдинок Кубка Іспанії проти Алькояно. Тоді команда третього дивізіону шокувала Реал, обігравши команду Зінедіна Зідана в екстра-таймі.

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Суперники акуратно розпочали зустріч. Відкрив рахунок Мілітао замкнувши навіс ударом головою.

Далі був неприємний епізод для Луніна. Гравець суперника пошив у дурні правий фланг мадридців та пробив під поперечину. Українець намагався рятувати "вершкових", але м'яв по-зрадницьки залетів у ворота, зачепивши руку Андрія.

Після пропущеного гола підопічні Анчелотті забрали ініціативу і довели зустріч до логічного завершення, забивши ще два м'ячі у ворота скромного суперника.