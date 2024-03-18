"Чи замислювався я колись, що у майбутньому мені доведеться конкурувати за місце у складі з основним воротарем Реала? Ні, я не замислювався. Але мені дуже приємно, що в мене є така компанія. Люди грають в топових клубах і мені приємно, що вони зі мною конкурують за це місце.

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Внаслідок чого Лунін виграв конкуренцію у Кепи? Я вважаю, що психологія зіграла свою роль. Лунін вже давно у команді, у колективі. Я знаю його, як дуже гарного воротаря і на що він здатний. Кепа, мені здається, приїхав і думав, що колись його купили за великі гроші, тому він повинен грати.

Але грати за великі клуби – це велика відповідальність. Інколи люди думають, що це ізі, але ні. Це великий тиск від вболівальників і клубу. Думаю, тут психологія у Андрія перемогла", – сказав Бущан у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Сергій Ребров викликав до збірної України на березневі матчі трьох воротарів – Георгія Бущана з Динамо, Анлрія Луніна з Реала та Анатолія Трубіна з Бенфіки.

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