"Футбол 24" продовжує у рамках проекту "Український ген" розповідати про кар'єри найяскравіших футболістів України сучасності та минулого. Цього разу ми розповімо про кар'єрний шлях воротаря Реала та збірної України – Андрія Луніна.

Лунін приєднався до Реала ще у 2018 році. Шлях до топ-клубу був оригінальним – не кожен день можна побачити трансфери із Зорі до Мадрида. Андрій встиг зарекомендувати себе виступами в УПЛ, зокрема, у складі Дніпра, коли відбив пенальті від Марлоса. За Зорю Лунін провів 1 сезон, а привернув увагу матчем проти Атлетіка в Більбао, де зіграв насухо.

В Реалі заграти одразу Андрію не вдавалось – оренди в Леганес, Вальдолід та Ов'єдо заради ігрової практики. Лунін встиг стати найкращим воротарем чемпіонату світу U-20 у 2019 році. Зараз же українець став основним голкіпером Реала. Посприяла цьому травма Тібо Куртуа. Хоч мадридці орендували Кепу Аррісабалагу, через що Лунін навіть сердився на Анчелотті, Андрій все ж проявив себе. Команда також підтримала українця, зокрема і головні зірки, такі як Беллінгем чи Вінісіус. Більше можна переглянути у відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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