toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦІО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Анчелотті з гумором відповів на чутки про прихід Ібрагімовіча в Наполі

00:55 185 Читать на русском
Анчелотті з гумором відповів на чутки про прихід Ібрагімовіча в Наполі
Карло Анчелотті / Reuters

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився думкою щодо можливого приходу зіркового нападника Златана Ібрагімовіча.

37’ Аркадіуш Мілік
68’ Аркадіуш Мілік
 
37’ Аркадіуш Мілік
68’ Аркадіуш Мілік

"Позитивний результат у матчі з Вероною був дуже важливим для нас після двох невдач. У першому таймі суперник створював нам проблеми, але наша команда вже досить досвідчена, щоб дотримуватися свого плану на гру і виконувати його.

Ібрагімовіч назвав італійську команду, в яку хоче перейти – несподіваний вибір зіркового шведа

Ібрагімовіч? Я терміново, буквально сьогодні, подзвоню Златанові і скажу, що ми готуємося до його приходу з нетерпінням. А завтра буду чекати його рішення", – пожартував Анчелотті в коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, контракт зіркового шведа з Лос-Анджелес Гелаксі чинний до грудня цього року, після нього Ібрагімовіч може повернутися в європейський топ-чемпіонат.

Ювентус втримав перемогу над Болоньєю, Наполі впевнено здолав Верону: 8-й тур Серії А, матчі суботи

blog_ava
Ярмоленко вразив легенду Вест Хема – від українця очікують продовження феєрії в матчі з Евертоном
19 жовтня
3309
Теги
Наполі - Верона Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
53
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук