Анчелотті з гумором відповів на чутки про прихід Ібрагімовіча в Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився думкою щодо можливого приходу зіркового нападника Златана Ібрагімовіча.

"Позитивний результат у матчі з Вероною був дуже важливим для нас після двох невдач. У першому таймі суперник створював нам проблеми, але наша команда вже досить досвідчена, щоб дотримуватися свого плану на гру і виконувати його.

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Ібрагімовіч? Я терміново, буквально сьогодні, подзвоню Златанові і скажу, що ми готуємося до його приходу з нетерпінням. А завтра буду чекати його рішення", – пожартував Анчелотті в коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, контракт зіркового шведа з Лос-Анджелес Гелаксі чинний до грудня цього року, після нього Ібрагімовіч може повернутися в європейський топ-чемпіонат.

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