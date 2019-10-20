Анчелотти с юмором ответил на слухи о приходе Ибрагимовича в Наполи

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился мнением относительно возможного прихода звездного нападающего Златана Ибрагимовича.

"Положительный результат в матче с Вероной был очень важным для нас после двух неудач. В первом тайме соперник создавал нам проблемы, но наша команда уже достаточно опытная, чтобы придерживаться своего плана на игру и выполнять его.

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Ибрагимович? Я срочно, буквально сегодня, позвоню Златану и скажу, что мы готовимся к его приходу с нетерпением. А завтра буду ждать его решения", – пошутил Анчелотти в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, контракт звездного шведа с Лос-Анджелес Гэлакси действует до декабря этого года, после него Ибрагимович может вернуться в европейский топ-чемпионат.

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