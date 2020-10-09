Анчелотті повністю заслужив нагороду – Евертон під керівництвом італійця виграв у всіх трьох вересневих матчах.

Калверт-Льюїн став найкращим гравцем АПЛ у вересні

Конкуренція за звання найкращого тренера була серйозною. Серед претендентів, оприлюднених на офіційному сайті АПЛ, були Юрген Клопп з Ліверпуля, Дін Сміт з Астон Вілли (також стовідсотковий результат, проте "віллани" провели на один матч менше) та Брендан Роджерс, який з Лестером розбив Манчестер Сіті 5:2.

Зазначимо, що Евертон після 4-х турів є однією з двох команд, які ще жодного разу не втратили очок у чемпіонаті.

Астон Вілла зґвалтувала Ліверпуль сімома голами, МЮ отримав 6 м'ячів від Тоттенхема – повний крах грандів у 4 турі АПЛ