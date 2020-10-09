Форвард Евертона Домінік Калверт-Льюїн завоював звання найкращого футболіста АПЛ за підсумками вересня, повідомляє офіційний сайт турніру.

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У минулому місяці 23-річний гравець продемонстрував вражаючу статистику, відзначившись 5-ма голами у трьох матчах. У голосуванні Домінік зумів випередити Патріка Бемфорда (Лідс), Джеймі Варді, Тімоті Кастаня (обидва – Лестер), Харрі Кейна (Тоттенхем), Таріка Лемпті (Брайтон), Садьйо Мане (Ліверпуль) і Хамеса Родрігеса (Евертон).

Після 4-х турів АПЛ Евертон лідирує у турнірній таблиці з максимальною кількістю очок.

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