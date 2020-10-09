Анчелотти полностью заслужил награду – Эвертон под руководством итальянца выиграл во всех трех сентябрьских матчах.

Калверт-Льюин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре

Конкуренция за звание лучшего тренера была серьезной. Среди претендентов, опубликованных на официальном сайте АПЛ, были Юрген Клопп из Ливерпуля, Дин Смит из Астон Виллы (также стопроцентный результат, однако "вилланы" провели на один матч меньше) и Брендан Роджерс, который с Лестером разбил Манчестер Сити 5:2.

Отметим, что Эвертон после 4-х туров является одной из двух команд, которые еще ни разу не потеряли очков в чемпионате.

Астон Вилла изнасиловала Ливерпуль семью голами, МЮ получил 6 мячей от Тоттенхэма – полный крах грандов в 4 туре АПЛ