"Це була рівна та конкурентна гра, але вони були на високому рівні, а ми – ні. Ми втратили контроль над тим, що у нас добре виходить, і нам потрібно зосередитись на вирішенні проблеми. Ми не були компактними, не дуже добре закривалися у захисті, і для нас це важливо, тому що ми багато працюємо над цим.

Вільяреал – Реал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Суперник грав краще за Реал. Вони заслужили на перемогу. Ми погано оборонялися. Суперник грав на високому рівні, а ми не змогли їм нічого протиставити. Щоб вирішити проблему, нам потрібно було бути зосередженими. Як і минулого року, ми почали не дуже добре, але настав час зосередитися на Суперкубку.

Пенальті? Це чітке правило, якщо ви торкнетесь м'яча рукою далеко від тіла, то це пенальті. До цього треба звикнути. Обидва пенальті справедливі, але вболівальникам це правило не подобається", – цитує Анчелотті Marca.

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