Те, що гості не уникнуть проблем, стало зрозуміло ще в першому таймі. Проте до перерви команди дограли без голів. А от на старті другої половини Вільяреал вийшов уперед. Згодом Мадрид відігрався завдяки пенальті, але вже за кілька хвилин 11-метровий призначили у ворота Куртуа. Морено не підвів.

Реал програв Вільяреалу і ризикує відпустити Барселону – Мадрид в унікальному матчі продовжив провальну серію

Більше рахунок не змінився, хоча передумови для цього були. Поразка Реала стала чудовим подарунком для Барселони, яка вже завтра може стати одноосібним лідером Ла Ліги. Наразі у обох грандів по 38 очок. Вільяреал завдяки перемозі бодай тимчасово піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 27 залікових пунктів.