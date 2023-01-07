Після осічки Барселони в минулому турі команда Карло Анчелотті наздогнала "блаугранас" за кількістю набраних очок (по 38). Але у звітному поєдинку мадридців чекав серйозний опонент – Вільяреал під керівництвом Кіке Сетьєна виграв два останні матчі чемпіонату та піднявся на 7 місце. Андрій Лунін, який на тижні зіграв у Кубку Іспанії, знову поступився місцем у старті Тібо Куртуа, але незабаром матиме ще один шанс зіграти з Вільяреалом – через півтора тижня команди зустрінуться у 1/8 фіналу Кубка.

Реал отримав складного суперника в 1/8 фіналу Кубка Іспанії – випробування для Луніна

Загалом, стартовий склад Реала став унікальним. Вперше за 121-річну історію клубу (4436 матчів) "вершкові" вийшли на офіційний поєдинок без жодного іспанця у старті.

️ H I S T Ó R I C O ️



El partido oficial número 4.436 en la historia del Real Madrid es el PRIMERO del conjunto blanco en sus 121 años de historia sin un solo jugador español en el once inicial. pic.twitter.com/C9p27GGUnj — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 7, 2023

У перші хвилини Вільяреал просто зім'яв суперника. Старт гри був повністю за господарями, а Реал навіть не міг перейти центр поля. Вже на перших секундах підопічні Сетьєна розіграли класну атаку, яку ударом у дотик з меж штрафного завершив Баена – вище. До третьої хвилини "субмарина" організувала ще два гострі випади, а на 5-й чергова атака Вільяреала ледь не завершилася справжнім шедевром. Альберто Морено прострілив на Коклена, а той замикав елегантним ударом підошвою, але влучив у дальню стійку!

Нарешті нагадав про себе і Реал. Модріч розкішно вирізав на Вінісіуса, який змістився з лівого флангу на правий, але простріл бразильця не знайшов адресата. Поступово мадридці вирівняли гру і створили свій супермомент. Едер Мілітао вискочив майже віч-на-віч із кіпером, але незграбно пробив повз ближній кут. Вільяреал відповів виходом Піно на побачення з Куртуа – Тібо виграв ближній бій у іспанського форварда.

У другій половині тайму гра заспокоїлася. Її оживила помилка Фойта, який втратив м'яч у центрі поля під пресингом суперників, але ветеран Рауль Альбіоль зумів зупинити ривок Каріма Бензема. На 40-й хвилині класну нагоду змарнував Вінісіус, удар якого з кількох метрів парирував 40-річний Пепе Рейна. Останній шанс до перерви мав Парехо, який пробив у руки Куртуа. 0:0 за 45 хвилин у доволі веселому матчі. Вільяреал у перші хвилини виглядав куди гостріше, але свої шанси змарнував. Реал поступово вирівняв гру, однак забити теж не зумів.

Другий тайм розпочався з гола "жовтої сумбарини". Єремі Піно отримав пас від Жерара Морено і пробив по воротах. Куртуа зачепив, але м'яч влучив у Ферлана Менді та влетів у сітку. Чуквуезе міг ховати Реал, однак завершив сольний прохід невдалим ударом.

Мадрид відповів своїм моментом. Вінісіус прокинув повз Рейну на Бензема, який не зміг пробити повз трьох польових гравців. Рятівником Вільяреала став Фойт, який заблокував удар француза. Але, як показав VAR, перед тим саме Фойт ледь-ледь торкнувся м'яча рукою в боротьбі з Вінісіусом. Суперечливий пенальті реалізував Бензема.

Втім, буквально за дві хвилини Вільяреал теж заробив право на 11-метровий після гри рукою Алаби. Жерар Морено поклав Куртуа в один кут, а сам пробив у інший. "Субмарина" знову вийшла вперед.

Рейна міг подарувати "бланкос" гол у відповідь, невдало вийшовши з воріт. Пощастило, що на простріл Родріго ніхто не встиг. Реал мав кілька моментів, щоб відігратися (зокрема, виділялися Родріго і Вінісіус), але більше забити не зумів. Кілька контратак господарів теж не завершилися взяттям воріт, хоча на останніх секундах Данджума мав забивати. Куртуа пішов на кутовий, Вільяреал перехопив м'яч, але удар нападника по порожніх воротах виявився невлучним.

2:1 – Вільяреал вшосте поспіль не програв Реалу у рідних стінах. Востаннє Мадрид обігрував на виїзді "жовту субмарину" ще у 2017-му. З того часу команди на полі Вільяреала 5 разів розійшлися миром, а тепер "вершкові" їдуть додому взагалі без очок. У Реала залишилося 38 балів – Барселона у випадку навіть нічиєї з Атлетіко захопить одноосібне лідерство в чемпіонаті Іспанії. Вільяреал набрав 27 пунктів та піднявся на 5 місце.