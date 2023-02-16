Тібо Куртуа повністю відновився і сьогодні вже займався у загальній групі, інформує Marca.

Реал – Ельче – 4:0 – відео голів та огляд "сухого" матчу Луніна

Бельгієць травмувався на розминці перед матчем проти Мальорки, давши шанс Андрію Луніну. Реал мінімально програв той поєдинок, але українцю навряд можна дорікнути за єдиний гол. Потім все складалося значно краще – перемоги у двох матчах клубного чемпіонату світу та "суха" зустріч з Ельче (4:0).

Загалом Лунін у нинішньому сезоні награв 11 матчів, пропустив 9 голів і 4 рази зберігав свої ворота недоторканими. Втім, 18 лютого у поєдинку чемпіонату з Осасуною слід очікувати повернення Куртуа до основи. Вінісіус відбув дискваліфікацію і також готовий допомогти Реалу, натомість Азар та Менді поки тренуються індивідуально. Тоні Кроос під питанням, оскільки продовжує лікування від гастроентериту.

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