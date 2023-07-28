Тиск з боку паризького клубу на француза не приніс користі. Кіліан Мбаппе продовжує зберігати спокій і готуватися до сезону окремо від команди.

Мбаппе відмовляється переходити в Саудівську Аравію – астрономічні суми не перебили бажання опинитись в Реалі

Як інформує Marca, керівництво Реала дізналося, яку суму попросить ПСЖ за свого гравця. Мати та агент Кіліана Файза Ламарі повідомила мадридцям, що катарські власники попросять близько 250 мільйонів євро. Втім, Реал не буде поспішати, оскільки ця сума значно більша, ніж розраховували в Мадриді. Враховуючи, що "вершкові" можуть в наступному сезоні отримати гравця безкоштовно, вони спробують дочекатися моменту, коли ПСЖ знизить свої вимоги.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе нещодавно відмовився від фантастичної угоди, яка надійшла з Саудівської Аравії. Дії француза доводять, що його єдиною метою є перехід в Реал.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?