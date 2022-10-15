"Готуємось, як завжди, але потрібно додати те, що ця гра є важливою для обох. Готуємось однаково, але треба враховувати емоційний аспект, тиск.

Лунін гратиме проти Барселони – Куртуа пропустив фінальне тренування перед Ель Класіко

Куртуа? У нього все добре, але це правда, що він мало тренувався. Йому некомфортно і він не гратиме. Подивимося, чи буде він готовий до наступної гри. Все, що йому потрібно, – це тренуватися. Рюдігер? У нього все добре, він не відчуває жодного дискомфорту. Він – воїн.

Чи сильніший Мадрид за Барселону в другому таймі? Думаю, це особливості обох команд, які ми повинні враховувати. Це правда, що в другому таймі ми граємо краще, не знаю, чи вплине це на результат матчу.

Я не дивився відео минулорічної гри. Це ще одне Ель Класіко, ми з нетерпінням чекаємо, щоб зіграти перед усім світом. Треба створити гарний імідж. Це не гра на життя і смерть, але це особливий матч", – цитує Анчелотті Marca.

Через відсутність Тібо Куртуа свій 5 поспіль матч у воротах "бланкос" проведе Андрій Лунін. Він стане першим в історії українцем, який зіграє в Ель Класіко. Зустріч відбудеться завтра, 16 жовтня, о 17:15.

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