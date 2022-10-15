Основний кіпер мадридців Тібо Куртуа все ще відновлюється від травми. Він точно пропустить матч 9-го туру Прімери з Барселоною.

Напередодні вже були чутки, що бельгієць пропустить зустріч з Барселоною. Клубні лікарі не форсують його відновлення від травми, щоб Тібо уникнув ускладнень і поїхав на ЧС-2022.

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Сьогодні остаточно стало зрозуміло, що ворота мадридців в Ель Класіко захищатиме Андрій Лунін. Куртуа пропустив останнє тренування перед завтрашнім матчем, стверджує Marca. Натомість у масці займався Антоніо Рюдігер, якому накладали шви після зіткнення з Анатолієм Трубіним в ЛЧ.

Зустріч з Барселоною стане для Луніна п'ятою поспіль. До цього він провів два матчі у чемпіонаті проти Хетафе й Осасуни, а також два з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Андрій стане першим в історії українцем, який зіграє в Ель Класіко.

Матч відбудеться вже 16 жовтня, початок о 17:15. Гранди мають по 22 очки і ділять першу сходинку, однак у каталонців значно краща різниця голів.

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