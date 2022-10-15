"Готовимся, как всегда, но нужно добавить то, что эта игра важна для обоих. Готовимся одинаково, но надо учитывать эмоциональный аспект, давление.

Лунин будет играть против Барселоны – Куртуа пропустил финальную тренировку перед Эль Класико

Куртуа? У него все хорошо, но это правда, что он мало тренировался. Ему некомфортно и он не будет играть. Посмотрим, будет ли он готов к следующей игре. Все, что ему нужно – это тренироваться. Рюдигер? У него все хорошо, он не испытывает никакого дискомфорта. Он – воин.

Сильнее ли Мадрид Барселоны во втором тайме? Думаю, это особенности обеих команд, которые мы должны учитывать. Это правда, что во втором тайме мы играем лучше, не знаю, повлияет ли это на исход матча.

Я не смотрел видео прошлогодней игры. Это еще одно Эль Класико, мы с нетерпением ждем, чтобы сыграть перед всем миром. Надо создать хороший имидж. Это не игра на жизнь и смерть, но это особый матч", – цитирует Анчелотти Marca .

Из-за отсутствия Тибо Куртуа свой 5 матч подряд в воротах "бланкос" проведет Андрей Лунин. Он станет первым в истории украинцем, сыгравшим в Эль Класико. Встреча состоится завтра, 16 октября, в 17:15.

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