Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не визначився щодо свого майбутнього у туринському клубі.

Роналду розмірковує щодо відходу з Ювентуса, а "Стара синьйора" також готова розпрощатись із суперзірковим португальцем, повідомляє Marca.

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Трансфер Кріштіану з Юве допоможе клубу розвантажити зарплатну відомість та зекономити солідну суму в умовах фінансової кризи. Втім, є серйозна перешкода такому розвитку подій – відсутність пропозицій щодо форварда.

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До слова, у минулому сезоні Роналду відіграв у 44 поєдинках у складі Ювентуса, записавши до свого активу 36 голів та 4 асисти.

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