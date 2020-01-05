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Анчелотті прокоментував виліт Евертона з Кубка Англії

5 січня 23:03 511 Читать на русском
Анчелотті прокоментував виліт Евертона з Кубка Англії
Карло Анчелотті / Сайт Евертона

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті підсумував поразку від Ліверпуля (0:1) у матчі 1/32 Кубка Англії.

 

"Розчарування для мене полягає у тому, що ми мали багато можливостей і не змогли забити.

Неймовірний гол юного вихованця "червоних" у відеоогляді матчу Ліверпуль – Евертон – 1:0

Ми розчаровані, але мусимо переорієнтуватися на Прем'єр-лігу. Я думаю, що ми могли б грати краще. Ми вибігали в контратаки і мали деякі можливості, але нам важко було створювати моменти позиційно. Ми не змогли залишитися на своєму рівні у другому таймі, тому що вони сильно тиснули. Нам треба працювати щодня, щоб намагатися вдосконалюватися. Ми вилетіли з цього змагання, тому потрібно зосередитися на наступній грі АПЛ. У нас є можливість рухатися вгору по таблиці, саме це – наша мета", – наводить слова Анчелотті ВВС.

Нагадаємо, Евертон посідає 11 сходинку чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 25 очок після 21 туру.

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Англія Ліверпуль - Евертон Карло Анчелотті Карло Анчелотті Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Евертон Евертон
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