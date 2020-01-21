Ньюкасл у доданий час дублем врятував нічию проти Евертона, Астон Вілла вирвала перемогу в Уотфорда

У вівторок, в рамках 24-го туру чемпіонату Англії відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 24-й тур

Астон Вілла – Уотфорд – 2:1

Голи: Луїс, 68, Нгойо, 90+5 – Діні, 38

Борнмут – Брайтон – 3:1

Голи: Вілсон Х., 36, Грос, 41 (аг.), Вілсон К., 74 – Муй, 82

Евертон – Ньюкасл – 2:2

Голи: Кін, 30, Келверт-Левін, 54 – Лежен, 90+4, 90+6

Крістал Пелас – Саутгемптон – 0:2

Голи: Редмонд, 22, Армстронг, 48

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Сусіди-невдахи турнірної таблиці – Астон Вілла і Уотфорд – провели фактично рівний перший тайм, однак у володінні м’ячем трохи переважали господарі. Незадовго до перерви Трой Діні вистрибнув назустріч навісній передачі та головою переправив м'яч під поперечину. За мить до свистка він міг подвоювати перевагу своєї команди, однак шкіряний пролетів повз ліву стійку.

По перерві Дін Сміт вирішив випустити на поле Дугласа Луїса і, як показав час, не помилився. Бразильський півзахисник скористався невпевненою грою Бена Фостера, який вже в падінні вибив м’яч прямо на ногу вінгеру, і гарматним пострілом увігнав сферу у кут воріт. А на п’ятій компенсованій хвилині Езрі Нгойо пострілом у дев’ятку вирвав для Астон Вілли таку бажану перемогу.

Володар передостанньої сходинки Борнмут приймав ще одного аутсайдера Брайтон. "Чайки" в середині тайму могли відкривати рахунок: Ніл Мопей не зміг переграти Арона Ремсдейла, якому вдався непоганий сейв. Згодом Харрі Вілсон шокував гостей, прошивши голкіпера пострілом у кут воріт. Під кінець тайму Паскаль Грос, намагаючись вибити м’яч з власного штрафного майданчика, зрізав його у власні ворота і господарі пішли на перерву, ведучи в рахунку 2:0.

На 74-й хвилині Каллум Вілсон перехопив м’яч після того, як той відскочив від п’яти захисника, увірвався у воротарський майданчик і, обігравши кіпера в районі одинадцятиметрової позначки, закотив круглого у порожні ворота. Під кінець тайму Аарон Муй зумів один гол відквитати – м’яч після пострілу з лінії штрафного рикошетом від стійки влетів у сітку.

Евертон в середині першого тайму створив чудову комбінацію і вийшов вперед: Бернард, помітивши забігання Мойзе Кіна, видав чудовий навіс у штрафний майданчик. 19-річний італієць, отримавши м’яч, на мить зупинився в оточенні трьох захисників і різко пробив повз голкіпера.

По перерві Домінік Келверт-Левін, отримавши передачу від Люки Діня у воротарському майданчику, спрямував м’яч у правий кут воріт. Евертон вже чекав на фінальний свисток, коли на четвертій доданій хвилині Флоріан Лежен після подачі зі штрафного ударом через себе один гол відквитав. А за мить, після удару зі штрафного, він же виявився найспритнішим у воротарському майданчику і "запхав" м’яч у ворота. Неймовірний камбек у доданий час!

Крістал Пелас зусиллями Натана Редмонда відкрив рахунок вже в середині тайму: півзахисник парашутом з центру поля отримав м’яч перед штрафним майданчиком, розвернувся і, пройшовши кілька метрів, прицільно пробив з лінії у ліву дев’ятку. Одразу по перерві Стюарт Армстронг метрів з тридцяти ударом по центру воріт перекинув голкіпера і подвоїв перевагу своєї команди.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ