Реал мінімально здолав Мальорку в поєдинку 19-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Реал – Мальорка на "Футбол 24".

Лунін вийшов у стартовому складі Реала на гру з Мальоркою. Втім, українець майже не мав роботи – жоден з 7 ударів балеарців не влучив у площину воріт.

Лунін відстояв на нуль за Реал, ефектно зіграв на виході та отримав оплески від Анчелотті – Мадрид дотиснув Мальорку

Українець ще й отримав жовту картку за апеляції до арбітра в першому таймі. А Реал вирвав мінімальну перемогу – Рюдігер класно замкнув подачу Модріча з кутового.