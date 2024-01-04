Черговий "сухий" матч Луніна у відеоогляді матчу Реал – Мальорка – 1:0
06:30 - Читать на русском
Реал мінімально здолав Мальорку в поєдинку 19-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Реал – Мальорка на "Футбол 24".
завершено
Лунін вийшов у стартовому складі Реала на гру з Мальоркою. Втім, українець майже не мав роботи – жоден з 7 ударів балеарців не влучив у площину воріт.
Лунін відстояв на нуль за Реал, ефектно зіграв на виході та отримав оплески від Анчелотті – Мадрид дотиснув Мальорку
Українець ще й отримав жовту картку за апеляції до арбітра в першому таймі. А Реал вирвав мінімальну перемогу – Рюдігер класно замкнув подачу Модріча з кутового.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter