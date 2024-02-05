У поєдинку 23-го туру Ла Ліги Реал на своєму полі не втримав перемогу над Атлетіко (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Реал міг забивати вже на 3-й хвилині – Діас закручував з-під захисника у дальній кут, але Облак у падінні дістав. За трохи Мората огризнувся ударом впритул – Лунін зумів зреагувати. В середині тайму Браїм таки забив, з близької відстані прошивши словенського кіпера "матрацників". У відповідь Вітсель головою розстрілював ворота Реала після навісу з кутового, але знову дива майстерності продемонстрував українець.

Атлетіко врятував нічию з Реалом – "вершкові" не змогли відірватись від Жирони, Лунін з топовою грою закріпився у старті

Одразу по перерві Савіч відновив статус-кво, вдало замкнувши навіс з кутового, однак гол не зарахували через офсайд. В середині тайму Родріго міг добивати Атлетіко, але Облак самовіддано вийшов на перехоплення і відбив потужний удар. Згодом Діас з близької відстані примудрився послати сферу повз стійку. На 76-й хвилині Лунін знову рятує Реал після підступного удару. Тим прикрішим став гол у доданий час, коли захисники кинули Андрія на поталу супернику і Льоренте головою перекинув м'яч через українця. Прикра нічия.