"Це важливо для футболу в цілому і для всіх клубів. Є ті, хто не дуже в цьому переконаний, але я думаю, що той факт, що не буде монополії, яка керує нашим світом, в кінцевому підсумку буде позитивним для клубів і гравців.

Перемога мадридців не на користь Довбика і Циганкова у відеоогляді матчу Алавес – Реал

Міжнародний календар може бути покращений, це те, що нас зараз турбує. Час покаже, що це було позитивно. Я переконаний, що це піде на користь для всіх учасників. У мене не було можливості ознайомитися з форматом, але це рішення буде хорошим для футболу", – цитує наставника Реала клубний сайт.

Нагадаємо, що президент мадридців Флорентіно Перес є одним із засновників Суперліги, який не облишав надії запустити проєкт.

Суперліга готується до запуску: оголошено новий формат, відомі сенсаційні учасники та дата старту