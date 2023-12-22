"Это важно для футбола в целом и для всех клубов. Есть те, кто не очень в этом убежден, но я думаю, что тот факт, что не будет монополии, которая управляет нашим миром, в конечном итоге будет положительным для клубов и игроков.

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Международный календарь может быть улучшен, это то, что нас сейчас беспокоит. Время покажет, что это было положительно. Я убежден, что это пойдет на пользу для всех участников. У меня не было возможности ознакомиться с форматом, но это решение будет хорошим для футбола", – цитирует наставника Реала клубный сайт.

Напомним, что президент мадридцев Флорентино Перес является одним из основателей Суперлиги, который не оставлял надежды запустить проект.

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