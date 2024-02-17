"Я багато разів говорив на цю тему з Лукою, і не один раз. Достатньо. Очевидно, для людини, яка звикла грати майже в кожній грі або й у всіх, це важко, йому важко сидіти на лаві запасних.

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Я це прекрасно розумію і поважаю. Але його поведінка дуже професійна, серйозна, тренувальна, бойова. Він доступний і може грати в будь-якій грі, включно з завтрашньою (проти Райо Вальєкано). Модріч продовжує вносити такий же внесок, як і раніше, коли грав у кожній грі. Це важливий гравець і приклад того, яким має бути професіонал.

Щодня він наполегливо тренується, а якщо не грає, то робить свій внесок як і раніше. Політика клубу була такою в останні роки з легендами, у яких залишився рік контракту: Кроос, Начо... всі. Я говорив з Лукою на цю тему місяць тому, і між нами все цілком зрозуміло", – цитує Анчелотті AS.

Нещодавно повідомлялось, що Лука Модріч може покинути Реал влітку після завершення свого контракту, оскільки незадоволений ігровим часом, який його виділяє італійський фахівець.

У поточному сезоні хорватський півзахисник зіграв за мадридців у 27 матчах у всіх турнірах. В його активі один гол та шість результативних передач.

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