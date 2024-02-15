У матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Лейпцига хорват не зіграв. Це стало останньою краплею для Луки Модріча, який отримує крихти ігрового часу в Реалі.

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Як повідомляє Relevo, півзахисник розчарований своїм становищем в команді Карло Анчелотті й розуміє, що тренер надає перевагу молодим гравцям. Оскільки Лука Модріч не бачить свого майбутнього в Реалі, він вважає, що сезон 2023/24 може стати для нього останнім у футболці "вершкових". Зазначається, що керівництво мадридців може оголосити про відхід Модріча ще до кінця сезону, щоб влаштувати хорвату гідне прощання з клубом.

Нагадаємо, що Лука приєднався до Реала у 2012 році, перейшовши з Тоттенхема. Загалом Модріч відіграв за "вершкових" у 515 матчах, в яких забив 38 голів та віддав 83 асисти. У складі мадридців хорват вигравав п'ять разів Лігу чемпіонів.

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