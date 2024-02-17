"Я много раз говорил на эту тему с Лукой, и не один раз. Достаточно. Очевидно, для человека, который привык играть почти в каждой игре или во всех, это тяжело, ему тяжело сидеть на скамейке запасных.

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Я это прекрасно понимаю и уважаю. Но его поведение очень профессиональное, серьезное, тренировочное, боевое. Он доступен и может играть в любой игре, включая завтрашнюю (против Райо Вальекано). Модрич продолжает вносить такой же вклад, как и раньше, когда играл в каждой игре. Это важный игрок и пример того, каким должен быть профессионал.

Каждый день он упорно тренируется, а если не играет, то вносит свой вклад по-прежнему. Политика клуба была такой в последние годы с легендами, у которых остался год контракта: Кроос, Начо... все. Я говорил с Лукой на эту тему месяц назад, и между нами все вполне понятно", – цитирует Анчелотти AS.

Недавно сообщалось, что Лука Модрич может покинуть Реал летом после завершения своего контракта, поскольку недоволен игровым временем, которое ему выделяет итальянский специалист.

В текущем сезоне хорватский полузащитник сыграл за мадридцев в 27 матчах во всех турнирах. В его активе один гол и шесть результативных передач.

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