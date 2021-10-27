Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті не залучатиме півзахисника Луку Модріча до матчу 11-го туру проти Осасуни.

36-річний лідер "вершкових" напередодні був включений у заявку на двобій Прімери. Але за кілька годин до зустрічі прес-служба Реала повідомила, що Модріч точно не зіграє.

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Як зазначається в ефірі El Chiringuito TV, нічого страшного не сталось. Карло Анчелотті просто надав Луці відпочинок через втому, яка накопичилась у хорвата. В поточному сезоні Модріч провів 9 поєдинків, у яких відзначився двома асистами.

Зауважимо, поєдинок проти Осасуни відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:30. У разі звитяги "Королівський клуб" очолить турнірну таблицю іспанської еліти.

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