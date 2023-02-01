Останнім часом занадто багато гравців Реала прописалися в клубному лазареті. Попри вимоги вболівальників посилити склад, мадридський клуб не став підписувати нових гравців під час зимового трансферного вікна.

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Карло Анчелотті пояснив, чому. "Ми не стали виходити на трансферний ринок, оскільки в цьому не було необхідності. Коли добре комплектуєш свою команду влітку, немає необхідності проводити подібну роботу взимку. У січні клуби, як правило, роблять форс-мажорні придбання, але у нас повний порядок зі складом", – наводить Goal.com слова Анчелотті.

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